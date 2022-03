El Sevilla ha sido un club vendedor en los últimos años. Sí ha apostado por quedarse con Koundé o hacer lo propio incluso con Ocampos pero los Sarabia, Ben Yedder, Muriel, Lenglet, Nzonzi... El gran problema es que mientras en Sevilla cambiaban a Lenglet por Koundé o Diego Carlos, en el Valencia cada pieza ‘importante’ -guste más o guste menos- no tenía sustituto y si lo tenía era de un nivel muy inferior. Y lógicamente la comparativa con el Sevilla es puramente por esa ‘pelea’ que debería existir por lograr un billete para la Champions League, algo que el Valencia tiene lejos en estos momentos. Por eso mismo, la figura de Guedes y su posible venta me podría preocupar más o menos dependiendo quién es el recambio. Y visto lo visto con Meriton la preocupación es más y no menos. En definitiva, esos líos de mercado, cábalas o posible confección de la plantilla de la próxima temporada peligran más por quién entra y no tanto por quién sale.