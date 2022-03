Vaya por delante que me parece un gesto por parte del Valencia hacer público el reparto de las entradas. En esa intención de dejar claras cuántas van a estar a la venta me sigue faltando sin embargo algo en el comunicado. No sé bien el motivo, pero en esas letras hay una palabra que me falta y no creo que sea casualidad.

«Abonados». Ahí reside parte de la cuestión. La entidad señala que X entradas se van a poner a la venta pero no detalla exactamente cuántas de ellas van a ir para los abonados en ese proceso de selección si se cumplen los dos requisitos. Es decir, seguramente seré yo que soy mal pensado pero me gustaría saber de manera contundente y por parte del club si las 17.497 entradas van a ser para esos abonados que cumplan con 8 años de antigüedad y 85% de partidos asistidos.