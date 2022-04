Vaya por delante que me parecía un gesto por parte del Valencia hacer público el reparto de las entradas pero desde el primer segundo sonaba raro. No solo porque todo lo que venga de Meriton da para sospechar, sino por esa intención de no dejar claro cuántas iban a estar a la venta para los abonados. Es decir, en el anuncio del club faltaba algo. No sé bien el motivo, pero en esas letras había una palabra que me faltaba y evidentemente no era casualidad.

«Abonados». Ahí reside parte de la cuestión. La entidad señalaba que X entradas se iban a poner a la venta pero no detallaba exactamente cuántas de ellas iban a ir para los abonados en ese proceso de selección si se cumplen los dos requisitos. El motivo solo lo sabe la entidad. Visto lo visto es evidente que las 17.497 entradas no van a ser en su totalidad para abonados. Es decir, las 17.497 se pondrán a la venta y eso no se discute, pero la gran pregunta es dónde irán a parar esas casi 4.000 entradas que hay de diferencia entre los que cumplirían los requisitos y la distancia hasta llegar a esas 17.497. ¿Era premeditado no incluir la palabra "abonado" en el comunicado? Ahora la pelota está en el tejado del club. Es necesario otro comunicado. Pero sin trampas.