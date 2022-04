No me gustaría estar en la piel de ese 5% de abonados que aún cumpliendo los dos requisitos de antigüedad y fidelidad se van a quedar fuera de La Cartuja sabiendo que el club se reserva 8.000 entradas para sus compromisos. De ese 5% que se dispondrá a comprar su entrada con toda la ilusión del mundo y comprobará que se ha agotado el cupo.

Que ya no hay sitio porque no es VIP. Ni me gustaría estar en el pellejo de todos esos peñistas del extranjero y del resto de España, vetados por venganza sin entradas, que muy a su pesar empiezan a plantearse si vale la pena el esfuerzo de montar una peña a tantos kilómetros de Mestalla. Es duro. Da rabia solo de pensarlo.

Aunque la indignación y el sonrojo es el mismo para todos. También para los que estarán en Sevilla. Meriton ha vuelto a demostrar que no está a la altura de la afición y de la historia de este club.

El valencianismo volverá a echarse a la calle para protestar contra la propiedad. Para decirles que se vayan. Han agotado la paciencia del aficionado, pero no van a conseguir callarlo, por mucho que se empeñe Anil Murthy. ¡Que hable Mestalla!