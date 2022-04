En otros tiempos habría sido del todo impensable que el presidente del Valencia CF lo siguiera siendo después de tantos y tan imperdonables desplantes hacia su propia afición, entre ellos el de haberla mandado callar con el dedo en el santuario de Mestalla. Sin embargo, Murthy no solo ha seguido ocupando su sitio en el palco, además como si la película no fuese con él ni el resto de colaboradores necesarios, sino que ni siquiera nadie se ha planteado que dejase de hacerlo. Después de su ausencia tanto en la reunión con la RFEF como en el Martínez Valero antes del parón, esta tarde volverá a ponerse al frente, para más inri con el agravante de la inaceptable burla por la pillada con las entradas para la final de Copa. La última afrenta al valencianismo, la más grave de todas por la vergonzante desfachatez con la que se ha querido hacerle el lío, está por encima del consabido hartazgo contra Lim y Meriton. Y es por eso, porque es tan escandaloso que no se puede pasar por alto, por lo que en días como hoy la protesta del minuto 19 se queda corta. Hay que dar una lección de madurez arropando al equipo, más aún con las posibilidades reales de arañar puntos para Europa, pero al mismo tiempo también de hacerse valer con una protesta pacífica a la que es muy importante que se haya incorporado Libertad, la plataforma que más y mejor está defendiendo, allá donde hace falta, los intereses de la verdadera mayoría absoluta del Valencia.

¡SE PUEDE! Deportivamente el partido contra el Cádiz adquirió una nueva dimensión después de la derrota del Villarreal en el Ciutat. Al equipo de Emery se le está haciendo bola la exigencia de la Champions, sobre todo a domicilio. Esos puntos que se ha dejado por el camino hacen que para los de Bordalás se presente una oportunidad que ni pintada con la que volver definitivamente a la pomada. Todavía se puede, también por la vía de la Liga. Y, aunque lo tiene más difícil, aún puede también el Levante, al que una derrota del Cádiz dejaría a cinco puntos del sueño. Con qué poco más habría sido suficiente.