Qué pereza me da ya el año. He perdido la paciencia ante los idiotas que me cruzo irremediablemente en el día a día, esos que cuando estás recién llegado de las vacaciones hasta te causan cierta ternura. La mano izquierda ya tiene agujetas y me temo que se acerca el día en el que alguien pague mi hartazgo con alguien que seguramente no tenga la culpa.

No es por el Valencia, o no exclusivamente. Acudo al fútbol como terapia cuando la semana ha sido desastrosa. Pero buscar en el Valencia del día a día un oasis a tus problemas es simplemente un acto de masoquismo. Cuando el Valencia no se juega nada, cuando no hay ese clima bélico que tan bien le sienta a la Bordaleta, un partido en casa contra un rival de abajo pasa a ser un suplicio. Sirva el Cádiz como el mejor ejemplo posible.

El fútbol no lo arregla y yo sigo en mi espiral de hartazgo. Estoy a un par de empates a cero de convertirme en un ‘hater’, si no lo soy ya. Estoy amargado, encuentro regocijo en la miseria ajena. El otro día no me dejaron entrar en el garito berlinés donde todo el mundo sueña con ir. Se llama Berghain, y lo más famoso que tiene es el seguridad que decide si entras o no, con un criterio todavía ininteligible. A mí, con la racha que llevo, me mandaron a casa. Pero el tío los tuvo bien puestos y el finde pasado tampoco dejó entrar a Elon Musk, el multimillonario más pedante sobre la faz de la Tierra. Volver a casa antes de tiempo nunca supo mejor, y me preocupa.

Al margen de estas reconfortantes anécdotas, la lista negra de temas que me sacan de quicio crece incansable. Me da pereza el VAR. O mejor dicho, las discusiones por el VAR. Las conspiraciones, los datos de los tres penaltis del Madrid o los que no le pitan al Barça. Que solo un nuevo partido frene el debate sobre la polémica del anterior. Repudio las entradas de la final de Copa, el único tema de debate en torno al Valencia en las últimas semanas, puesto que fútbol y polémicas hay poquitas. No soy valencianista, pero el rifirrafe constante al respecto corta cualquier arrebato de intentar plantarme en Sevilla. Encuentro placer en la vía destructiva, la de que Meriton tenga 7000 entradas y no sepa qué hacer con ellas. Un escenario imposible, pero solo la ficción sirve de refugio a una temporada que se me está haciendo eterna dentro y fuera del campo.

Me dan pereza Anil Murthy y sus jueguecitos constantes. El presidente del Valencia ha logrado lo imposible: conseguir que el circo se convierta en rutina. Creo que ya no le hace gracia ni al más antivalencianista del lugar. Con las ganas que tengo yo de irme de los sitios donde no me quieren y lo que disfruta él las barbacoas en Paterna. Estoy seguro de que un diplomático como él se puede embolsar un sueldo parecido al que ya tiene con relativa facilidad. Aunque lo peor de Anil no es él, sino su comitiva de aduladores que se dedican a diario a defender a semejante trilero sin siquiera estar a sueldo. Antes me dabais ternura, pero ahora cada vez me tiran más las ganas de pagar mi hastío con alguno de los que dais bola a semejante personaje. Espero que la historia del Valencia tenga un lugar reservado para vosotros.