Con las entradas ha habido lío históricamente y es imposible, al menos muy complicado, que no lo haya. Otra cosa es que Meriton, salvo a los que la tendrán a dedo, haya vuelto a llevarse la palma enfadando a casi todo el mundo.

Desde el despropósito del plantón de Murthy hasta el comunicado para desglosar un reparto en el que tarde, arbitrariamente y mal no se desglosaba nada, la final ha estado marcada por la bronca y el mal rollo. Sin embargo, no es de esto, aunque haya quien lo pretenda, de lo que se alimenta el valencianismo, una afición ávida de motivos por los que no agrandar la herida de los 10.000 socios perdidos y que ahora han quedado al descubierto. Es momento de cambiar el chip y de disfrutar la final, no de sufrirla.

Las poco más de 12.000 localidades disponibles volaron en un visto y no visto. Y más allá de los motivos por los que alrededor de 300 seguían todavía sueltas cuando cayó la noche, es con eso con lo que hay que quedarse, sobre todo en vísperas del OK para la Fan Zone de Sevilla. Un kilómetro cero en el camino hacia el título para los que tengan la suerte de vivirlo en directo. Y una fiesta también para los que sigan la final desde cualquier sitio del mundo, en especial València.

All-in

Auténtico todo o nada para el Villarreal en el primer asalto contra el Bayern, una apuesta en la que los groguets son los primeros que tienen que creerse que es posible. Gracias a su competitividad lo fue eliminar a la Juve o ganar la temporada pasada la Europa League, así que no hay imposibles para un equipo que está demostrando que su problema no son los retos más difíciles sino los que a priori se presumen más sencillos.

La Cerámica, como no podía ser de otra manera, estará a rebosar para una nueva cita con la historia. El equipo de Emery, con el chip de la Champions y aparcando los partidos que como el del Ciutat se le atraviesan a domicilio, debe hacer valer la experiencia que ha ido acumulando. Se trata de transformarla en tranquilidad y saber hacer ante un rival que es un coco pero no invencible. Las eliminatorias duran 180 minutos y no hay mejor ejemplo que lo ocurrido en la anterior de octavos de final.