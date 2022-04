«Me alegra leer que estás razonablemente al margen de toda la porquería de estos últimos días en el Valencia». Creo que no he recibido un cumplido que más me haya gustado que este desde hace mucho. Tengo claro que se nos ha ido la cabeza, en general a todos, y que Meriton aprovecha la coyuntura para hacerse más fuerte, reírse incluso de lo que pasa, y por supuesto, seguir campando a sus anchas porque no existe una oposición real a ellos. Más allá de que «no hay partido» en el tema accionarial, que ese es otro tema mucho más delicado.

Como aficionado valencianista por encima de todo, mi sensación actual es que estoy harto de estar harto. Mires donde mires, ves guerras, follones, gente dando lecciones, otros señalando a los buenos y a los malos, palos por todo (incluso hasta por lo que, igual por casualidad, no está mal hecho), ganas de buscar guerra por cualquier excusa, y odio, mucho odio. Por encima de todo odio. Y cuando llegamos a ese punto, se siembra un poso que tardará mucho tiempo en desaparecer, y que antes o después emergerá con virulencia, y las consecuencias las pagaremos todos, eso lo tengo tan claro como cuando en 2014 hubo quien amenazaba a quien no adoraba a Peter Lim por la calle.

Tomar la decisión de alejarse de todo eso no es fácil, y menos para un tipo como yo, que lleva más de media vida en todos los «fregaos» habidos y por haber, pero así no se hace valencianismo, así no se pasa testigo ni legado, así no hacemos a los más pequeños del Valencia para que el futuro esté garantizado. Quizá ahora veo las cosas de otra manera, como padre, y como empiezo a hablar con mi hija de fútbol (sólo cuando ella lo hace), me doy cuenta que lo importante es eso, la esencia. Esta semana me preguntaba, «Papi, ¿el Betis es bueno?». Yo le contesté que sí, y ella, con esa sinceridad e inocencia de cuando no has cumplido 8 años, me dijo que «si no entrenamos muy bien, nos van a ganar».

Y eso es a lo que pretendo enfocar mi vida valencianista, porque 5 minutos con mi hija, o con los hijos de amigos, o con los mayores simplemente hablando de fútbol, eso es la vida, lo que me hace sentir mi club, mi equipo, el orgullo de ser y pertenecer al Valencia. Muchas veces me pongo a pensar en mi padre, el «culpable» de todo esto, y no recuerdo una sola vez en la que me hablara mal de nadie que hubiera dirigido al club, ni que el año del descenso lo mandara todo por el aire. Y creo que no puedo encontrar mejor espejo donde mirarme.

Respeto todas las opiniones, todas, aunque con unas esté más de acuerdo que con otras, pero lo que no entiendo es este estado de guerra civil que vivimos. No entiendo las lecciones morales de nadie, que todos tenemos muertos en el armario. No comprendo que unos valencianistas sean buenos porque hacen o dicen, y otros malos porque no hacen y no dicen. Peter Lim no está haciendo todo lo que debe por el Valencia, sin duda, y eso es algo que no tiene discusión. Pero además de recordárselo todas las veces que hagan falta, deberíamos pensar en lo que nosotros aportamos, en lo que aportan los demás, y en que sin respeto entre iguales que somos, no tenemos nada. Lo he dicho muchas veces, y las que me quedan, porque tengo claro que camino recto sólo hay uno.

PD: enhorabuena a los que vais a Sevilla. Mi familia aún no tiene entradas, pero nosotros estaremos allí igualmente. Porque esto es una forma de vivir y de sentir, que no cambiaría por nada del mundo, aunque muchas veces me ponga de los nervios el daño que le hacemos, nosotros mismos, a nuestro querido Valencia.