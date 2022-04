El fútbol tiene música, el de las canciones que acompañan a cada aficionado durante toda una vida de militancia. La selección es personalísima, tan íntima como la propia relación de cada cual con su club. Son himnos, también son cánticos de grada o hasta canciones que nada tienen que ver con el fútbol. Los aficionados del Stoke City cantan desde 1987 Delilah, el exitazo de Tom Jones, simplemente porque en un pub en Derby, antes de un partido, la policía les pidió que cantasen letras que no insultasen al rival. Y así, del bar, la canción acabaría sonando a capella en Wembley, en la final de FA Cup de 2011. No importa la letra, importa el efecto mágico resultante al ser coreada por 40.000 voces.

Así sucede con una balada como “You’ll never walk alone”, en Anfield o Celtic Park, con el “Simply the best” de Tina Turner en Ibrox Park o con “’O surdato ‘nnammurato” en el campo del Nápoles. Una preciosa canción popular que habla de la añoranza que siente un joven soldado por su amada cuando es llamado a filas en la Primera Guerra Mundial. Una canción en cerrado dialecto napolitano que, tras las grandes victorias, cantan las 18 nacionalidades distintas que conviven en el vestuario, y que nos aporta la conclusión, en clave local, de que no nos resta ni proyección ni visibilidad la elección de canciones en valenciano para presentarnos al mundo.

En esta siguiente lista no hay patrón estético definido, ni tampoco pretende ser representativa de nada ni nadie. Es una propuesta más, como las tantas que se escucharán atravesando Castilla y Andalucía en coche, para calmar los nervios con los cascos con Spotify en el trayecto en tren, o para las celebraciones posteriores en la grada tras la victoria (ah, spoiler, se va a ganar). Una playlist con el título “La novena Copa del Valencia Football Club”, para amenizar la espera de la próxima final, cuando llegue en dos o veinte años.

“Un beso y una flor” de Nino Bravo sería nuestra “Delilah”, una canción que los valencianos casi entonamos como una oración religiosa, de espontánea transmisión intergeneracional. Llevo una década imaginando la atmósfera de Mestalla cantándola.

“Indestructibles” de La Habitación Roja es conmovedora, tiene un punto de álgida emoción muy transportable al fútbol, muy adaptable a una grada. “És això el que ens fa grans”, de Tardor, caló entre el público en el centenario. Defender que el club aproveche su potencial, circunstancia que no se ha producido hasta la fecha, no implica menospreciar cualquier otra canción.

Un apartado especial merece Cisco Fran con sus canciones dylanianas cargadas de memoria y recuerdos, capaces como ninguna de explicar la idiosincrasia del valencianismo. Acaba de estrenar “Bronco”. Es el único autor que se repite en esta particular lista, porque todos los temas son oro. Desde “Nostalgia de Belville” y “Sarrià 71” para los niños de Kempes y de la Liga de 1971, hasta “Tornaran” y su verdad esculpida en mármol de que este club, desde Montes, Cubells y Rafa Peral siempre vuelve. También “Le llamaban el Zulú” de Cifú, porque “la de segunda división fue la mejor temporada”. Por supuesto, el “Amunt València” es innegociable y me encanta como la grada ha ido adaptando el himno regional.

Charlando con futbolistas en activo, me comentan que el reggaeton les relaja antes de un partido. No es mi caso. Desde mi cosmovisión, boomer a la velocidad del Piojo, a mi me activan “If the kids are united “ de Sham 69, “Three lions” de David Baddiel, Frank Skinner y The Lightning Seeds, “Tanta gloria, tanto fútbol” de Matador o “La mano De Dios”, de Rodrigo. Y resumiré mi imparable deriva itálica con “Roma Roma Roma” de Antonello Venditti, “Un’estate italiana” de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, “Una vita da bomber” de Bobo Vieri, “La leva calcistica della classe ‘68” de Francesco De Gregori o “Una vita da mediano” el himno de Luciano Ligabue que aporta el epígrafe cada jueves a este artículo y que rinde homenaje a Lele Oriali, el mediano (mediocentro) currante, nacido sin pies bueno pero cuyos pulmones se desviven por el triunfo del colectivo.