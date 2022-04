El futuro pasa por la final de Copa pero algunas cuestiones deben ser del todo independientes y una de ellas es la de Hugo Duro, un valor de presente y futuro que tiene que quedarse por encima de si el Valencia CF juega en Europa, de si Bordalás continúa siendo el entrenador o hasta de si Lim fichase a un director deportivo y además le diese poderes, algo esto último para lo que haría falta que candidatos como Planes lo creyesen posible.

Aunque de rebote, Hugo ha sido el fichaje más rentable y de aquí a que acabe la temporada está llamado a recuperar el protagonismo perdido durante las últimas semanas. Hoy ya vale más que los cuatro millones de la opción y el hecho de no haberla ejecutado, aunque quede tiempo hasta el 15 de mayo, no se explica tanto en cuestiones de índole deportiva como económica, especialmente por esas consabidas tensiones de tesorería de las que dio buena cuenta la directora financiera en la Junta de accionistas y que ojalá no provoquen más sobresaltos. Empezando por la tranquilidad del propio jugador, que esto no se alargue.

Pistoletazo

Un pedazo de la gloria a Morales por su doblete al Villarreal le corresponde a Roger, otro de los futbolistas más importantes de la historia del Levante. Ambos han formado una pareja de época en el campo, sin duda donde mejor han hablado. El Pistolero, también uno de los capitanes, no ha sido ajeno a un año horrible, pero tampoco debe serlo ahora al último intento por agarrarse a la permanencia. Con sus goles y asistencias, mejor aún si es contra aquel Barça que tanteó su fichaje, seguro que será más fácil.

Revolución valenciana

La Comunitat de L'Esport va mucho más allá de un eslógan gracias a la implicación de la Fundación Trinidad Alfonso y Juan Roig. Por eso, la puesta de largo este viernes del Proyecto FER 2022, camino de los Juegos de París y bajo un lema ‘revolucionario’, es una de las mejores noticias del día. Que nuestros grandes deportistas solo tengan que preocuparse de seguir esforzándose en los entrenamientos y en sus estudios, bastante tienen, es una bendición.