Nunca he ido a una boda. Mis amigos empiezan a casarse y han decidido aplicar aquella máxima de van Nistelrooy y el bote de ketchup. De la sequía más absoluta a cuatro el mismo año. Mayo-junio-septiembre y porque nadie quiere casarse en pleno verano, que si no alguna cae. Alguno de los novios ha aprovechado este deprimente verano sin Mundial para evitar los transistores en el convite, algo que aplaudo. Como ignorante en el mundo de los casamientos, hice lo que tantas veces le pedimos a Peter Lim: me puse en manos de los que saben del tema aunque eso me suponga un sobreprecio. Lo barato sale caro, ¿no?. Entré en el sastre buscando un traje polivalente, que me cubra todas las bodas con ligeros retoques en el outfit y salí de allí con cara de Rafa Benítez: pedí un sofá y me trajeron una lámpara.

El traje beige que tengo que recoger en cuanto acabe estas líneas atenta contra cualquier código de vestimenta ortodoxo, parece ser. Obviemos que llegaré a la boda pálido como una pared tras un invierno en Berlín que no recomendaría ni a un examigo. Yo en todo esto caí ya con el traje pagado y los arreglos hechos, imposible de devolver. Podía haber fallado con una camiseta para el día a día, con una chaqueta que no abrigue incluso. Pero me equivoqué con el delantero estrella del equipo, el que tenía que meter los goles en las grandes noches para apañar mi temporada. Me imaginé a Miguel Ángel Corona dándome una palmadita en la espalda y poniendo cara de «estas cosas pasan». Acababa de fichar a mi Marcos André particular. Hablaba Monchi sobre la filosofía que sigue su equipo de trabajo para confeccionar una plantilla y una idea fundamental al respecto: «lo importante no es saber fichar, es saber vender». Y, de entrada, el Valencia se gastó el dinero de CVC en un delantero con poco tiempo para demostrar su nivel si el club quería hacer caja con él. Yo me hago viejo y me empiezan a caer bodas, pero Marcos es de mi quinta. Si a los 28 no has roto a jugar, el mercado te dará por amortizado, sobre todo cuando no juegas en un Valencia paupérrimo en lo que a calidad se refiere. En el armario del Valencia, no había muchas otras piezas con las que jugar, al fin y al cabo. Tenía que rendir inmediatamente. El problema del traje beige no es haber ido ‘all in’ con una apuesta que te ha salido mal. El problema va a ser tener que llevarlo puesto pese a todo. ¿Cómo amortizar los casi siete millones que faltan por el cuarto delantero del décimo de LaLiga? La conversación sobre el delantero que más pidió el entrenador pero menos ha puesto es una de esas que quedan pospuestas hasta que algún día exploten todas las tensiones que la final de Copa parece tener en lista de espera. El Valencia malvive con los que ya tenía más los cedidos que podía devolver. Aunque Marcos André triunfe de aquí en adelante, ya llega tarde a lo que necesitaba el Valencia de él: a noches como la de Vallecas donde en lugar de marcar goles, acabó persiguiendo sombras en el carril izquierdo.