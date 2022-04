Es imposible que el partido del Valencia le gustase a alguien, incluido un Bordalás de mecha corta que no solo se equivocó con la defensa de cuatro. Aunque nada de lo que denunció es mentira, la ‘propuesta’ fue tan pobre como otras veces.

Y no era el día, con la final de Copa a la vuelta de la esquina, para explayarse sobre lo primero ni para ofenderse por lo segundo. Del empate en Vallecas, otra oportunidad desperdiciada, hay muy poco con lo que quedarse: Racic perdonó el 0-2 y Mamardashvili evitó la derrota. ‘Punto y Rayo’ para que no se repita. El equipo se proclamará campeón en La Cartuja si a diferencia de anoche se dedica a hacer bien lo que sabe.

Despacito y buena letra

El estadio hay que terminarlo pero los tiempos no los marcan ni Lim, ni Tebas, ni Fenwick ni el que escribe los comunicados. Así que si hay prisa por mover el dinerito de CVC, que la haya también para ajustar el proyecto a lo que marca la ley.

El campo tiene que ser el «mejor posible» y eso hay que demostrarlo con hechos, no con expectativas y más promesas. Si los técnicos de LaLiga están conformes, enhorabuena. Pero son los de la Generalitat y el Ayuntamiento los que tienen que pronunciarse. Queda demasiado poco en manos de nosotros, los valencianos, como para que vuelvan a venir de fuera y nos lo arrebaten a cambio de poco y sin garantías.

El mejor y el más importante

Ojalá no haya que lamentarse por las oportunidades malogradas en La Cerámica, donde el 1-0 fue injusto por los méritos de unos y otros. Y es que tras el «mejor partido de la historia», calificativo de Roig con el que no es obligatorio estar de acuerdo, el de esta noche puede convertirse sin dudarlo en uno de los más importantes. Después de haber llegado a lo más alto en la Europa League, no bajar el listón y estar como mínimo entre los cuatro mejores de la Champions es el siguiente reto. Conseguirlo dependerá de que el Villarreal vuelva a jugar en Múnich sin complejos y de que la fortuna esta vez no le dé la espalda en los momentos clave del partido. De eso y de dar más del 100% en el campo.