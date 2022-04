Vaya por delante que soy fan de esa frase del ‘fútbol champagne’ y de La Bordaleta. Su año en el banquillo es notable y sobre todo su capacidad para conseguir un vestuario unido y competitivo es encomiable.

A partir de ahí, el último tramo del Valencia es extraño y ni tan siquiera me permite ser contundente con mi propia idea. Cambio de opinión cada 15 minutos y convierto mi pensamiento en algo que siempre he odiado: el resultadismo. Si la final de Copa sale bien daremos por buenas las últimas semanas y si acaba en derrota se abrirá paso cierto caos.

En cierta manera es lógico, pero es igual de cierto que no me gusta el equipo que hemos visto contra Getafe, Elche, Cádiz y Rayo como que entiendo a un Bordalás obsesionado con no conceder goles.

Eso sí, no recibirlos no es igual a no recibir ocasiones. Si contra el Betis se reciben las mismas que ante el Rayo tocará cruzar los dedos con otra actuación ‘top’ de Mamar o un día horrible de Fekir, Canales, Juanmi y compañía.