No voy a hacer muchos amigos en el entorno del Valencia con esta columna. Tampoco lo pretendo, que uno ya es mayor para ciertas cosas. Si entre todos los que formamos este club, a todos los niveles, no somos capaces de disfrutar de una final de Copa del Rey, a la cual no se llega precisamente todos los años, igual es posible que no nos merezcamos jugarla. Y no me pienso retractar ni de una coma, porque tengo una edad y una experiencia como para poder decir lo que pienso sin pensar en lo que digo. No entiendo el ambiente enrarecido de estos días, el encabronamiento masivo, por todo, de todo el mundo. Demasiados dramas forzados en exceso -porque eso son, tal cual- y muy poco ambiente de partido especial, de uno que nadie pensábamos que íbamos a jugar, y que nos pone a 90 minutos de poder ser campeones.

Y no, a la final de Copa no llegamos todos los días. Ni mucho menos. En 103 años de historia hemos llegado hasta aquí en 18 ocasiones contando esta, saliendo ganadores en 8. Es más: será apenas la 5º vez que juguemos este partido desde 1972. La media es de una final cada 10 años en este medio siglo, y llevamos dos desde 2019, hagan cuentas ustedes mismos. ¿Y nos vamos a pasar el tiempo matándonos unos a otros con guerras de todo tipo que no sirven para nada y llevando a la agonía cualquier cosa que suceda? ¿Pero es que somos nuevos o qué? ¿Acabamos de aterrizar en València, o es que no nos hemos enterado de nada de lo que ha pasado aquí siempre? ¿Somos incapaces de estar dos semanas con la sonrisa puesta sin que todo tenga que ser el fin del mundo? De jugar y ganar esa maldita final. Y ya, el 24 de abril, nos volvemos a matar de nuevo entre todos. ¿Tan justos somos que no vamos a ser capaces?

Ya he dicho que la idea hoy no es hacer amigos, porque sé que a la gente, a todos, lo que nos molesta es que nos digan la verdad: que nos hemos convertido en una sociedad blanda, una que no admite que le lleven la contraria ni le pongan trabas en el camino. El Valencia seguirá como está dentro de unos días, pero puede que tenga un título más. Y ningún trofeo es ‘uno más’ para nosotros, que no tenemos tantos, que no nos sobran. Esta final será especial para mucha gente, como lo han sido todas antes, y se trata de vivirla, de disfrutarla, de guardarla para siempre en la memoria, y si encima tocamos metal, pues oye, mucho mejor, qué duda cabe. Pero para estar haciendo el cafre e intentado dar pena por todo, no, de ninguna manera.

En este club, de toda la vida, el tema de las entradas ha sido lo de ‘la Bernarda’, y, quien diga que no, o es muy joven o tiene muy poca memoria, o que le interesa no decir nada. ¿Que Meriton es lo que es? Pues claro, por eso todos estamos en su contra; pero una cosa no quita la otra. Lo han gestionado muy mal, como siempre, a nivel de comunicación, pero eso no quita que las cosas sean como son (se han vendido más entradas a abonados que en 2019) y que no hayan inventado nada.

Y todo esto, encima, me coge feliz. Pero mucho. Tengo mis entradas para Sevilla y mi hija va a poder vivir su primera final en el campo, como le prometí. Y, sólo por ese hecho, ya es algo mucho más que especial. Me da vergüenza ver el entorno del Valencia, lo digo de corazón y asumiendo que todos, yo el primero, tenemos la culpa. Por mucho que Meriton haya encendido la llama. Por cierto, va a ser mi primera final como aficionado, aunque parezca mentira. Y, si soy sincero, no sé lo que tengo que hacer, porque nunca me había visto en una de estas. Igual por eso le he pedido al director de SUPER que me deje hacer unas ‘cosillas’ esos días desde Sevilla, porque no sé vivir sin esto. A todos, a los valencianistas: dejémonos de historias, por el amor de Dios, que estamos en una final. A muerte con el equipo, a disputar como si no hubiera un mañana, a dejarnos las demás cosas en casa y sólo llevar al campo bufandas, gorras, camisetas e ilusión. Sí, no me corto, La Cartuja no es el día para protestar contra nadie. Ese día, y en ese momento, no.