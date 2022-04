La clasificación del Villarreal para las semifinales de la Champions es la historia de una sorpresa que no lo es tanto. El campeón de la Europa League está ya entre los cuatro mejores del Continente por méritos propios y porque nada ocurre al azar. En Múnich volvió a hacerse visible la parte superior de un iceberg en que los motivos del éxito permanecen, nunca mejor dicho, sumergidos... Trabajazo del submarino.

Pantallazos

En el comunicado de la ‘fan zone’ no lo dice, pero el Valencia carece de permiso, y lo sabe, para proyectar la final de Copa. Mediaset no se lo da, como tampoco al Betis, a los Ayuntamientos ni a nadie que se lo haya pedido. Si de aquí al 23 de abril lo consigue, estupendo, porque se trata de una decisión que cuesta de entender y que perjudica a la afición. Sin embargo, la realidad es que el club se ha vuelto a liar la manta a la cabeza. Lo que dice no se ajusta a la realidad y eso, salvando las distancias, es un problema que se repite, de las entradas hasta los planteamientos para las instituciones. Son días, para variar, de problemas por todos lados. Pero ninguno preocupa tanto como los del equipo, en vistas del partidazo en La Cartuja. A la espera de las pruebas a Paulista, hay palabras de Bordalás que se entienden mejor conforme pasan las horas. Evitable, pero cabrearse no es del todo malo.

Calentón

Aunque dice lo que piensa, Manolo no ha pensado lo que ha dicho por el momento ni el lugar. Pase lo que pase y diga lo que diga será siempre el arquitecto del mejor Levante de la historia. Y por el bien de ese recuerdo lo mejor es que con sus aciertos y sus errores ocupe el espacio que merece. Algún día tendrán que arreglarlo, por las dos partes, la suya y la de Quico, sobre todo porque el problema ya no es que hayan dejado de ser incluso amigos sino que la relación se volviese inexistente cuando trabajaban juntos. De aquí a que eso ocurra, eso sí, la prioridad es quemar todos los cartuchos. Primero los de la permanencia y luego los de un Pepelu que no se puede marchar y menos aún sin dejar nada a cambio.