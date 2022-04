Que digan misa, pero la pelota continúa en el tejado de Lim y las instituciones hacen bien en no bajarla de ahí. No en vano, es a lo único que Generalitat y Ayuntamiento tienen que jugar. Son el Valencia CF y en especial la ciudad los que necesitan una solución, no el máximo accionista. Y la que propone Sandra Gómez, hecha a medida para evitar un pelotazo, es muy razonable: licencias a cambio de cumplir los compromisos. No hay otra. Un estadio en condiciones y de al menos 70.000 espectadores es también una garantía a la hora de convertirse en sede del Mundial de 2030, uno de esos eventos de impacto económico que interesan a la Comunitat y para el que ya se está tardando en presentar una candidatura. Fue una de las propuestas deslizadas por Rubiales durante su visita al cap i casal.

El desayuno informativo con el presidente de la Federación resultó de lo más nutritivo tanto por lo que dijo como por lo que no llegó a decir, sobre todo a la hora de insinuar cómo de larga es la sombra de Tebas, al que lo cierto es que no llegó ni a nombrar. Arrojó luz también, más allá de esa guerra, sobre la que sigue abierta por la Supercopa de Arabia y en la que, a la espera del tercero, Meriton lleva dos tiros seguidos en el pie. Y del asunto de las entradas de la final, la confirmación de que la afición del Valencia no es una prioridad para Anil. Sin novedad. Presupuesto equilibrado El respeto que le faltó al Bayern es el que se ha ganado a pulso el Villarreal. Emery fue uno de los portavoces en Múnich que mejor y además con más elegancia demostró que la venganza es un plato que se sirve frío. Y ahora que cada palo aguante su vela. Tras dejar en la cuneta a Juventus y Bayern, nadie en su sano juicio hará de menos a los groguets en la eliminatoria contra el Liverpool. Jugar la final y ganarla son palabras mayores, pero una cosa es sacar pecho para que te lo hundan y otra autoimponerse un complejo de inferioridad que no va con el espíritu del proyecto. Llegar a las semis son 60 millones y eso significa equilibrar el presupuesto pase lo que pase en LaLiga, con o sin Europa.