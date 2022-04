Cómo olvidar el comunicado de Tebas y LaLiga hace una semana. En uno de los párrafos, el presidente del organismo del fútbol español pedía a la sociedad valenciana, los medios de comunicación y las instituciones 'arrimar el hombro' para ayudar a sacar adelante el estadio. Parece que todos tengan la culpa menos Meriton, que es al final el que se tiene que encargar de arrancar las obras del Nuevo Mestalla si es que de verdad quiere.

Porque al final lo que dijo Sandra Gómez en su comparecencia de este miércoles no fue otra cosa que "si quieres mantener los beneficios de la ATE cumple con una serie de obligaciones". Me imagino que Tebas habrá llamado a Lim y le habrá dicho "cumple". Bueno, en realidad no me lo imagino.

De hecho, la cuestión no es si nos parece bien un estadio de más o menos espectadores. Ni tan siquiera el tema párking. Todo eso es ruido y desviar el debate porque al final lo que importa es a qué se compromete Meriton. Y eso es una incógnita mientras va repartido carnets de culpables.

El cuándo terminaría el estadio al completo o el tema hostelería y museo, así como otras tantas cosas importantes que DEBE tener el Nuevo Mestalla y que, por escrito, todavía no quiere comprometerse. Por eso, Sandra Gómez aseguró que el Valencia CF puede empezar ya el estadio pero sin beneficios de la ATE pero que cuando lo termine los tendrá. La pelota está en el tejado de Meriton y es que si de verdad quiere o cree que va a terminar el estadio aceptará. ¿No? A saber cuál es el próximo paso.

En cualquier caso, el Valencia ha ido encontrando culpables con tanta facilidad que sorprende ver cómo nunca tiene responsabilidad de absolutamente nada. La última vez fue, por ejemplo, con el tema entradas. Hasta tres comunicados necesitó para decir lo que no quiso decir en un primer momento. Abonado 'rasos' -tela con el adjetivo- solo tendrán poco más de 12.000. Muchas menos que el Real Betis. Por mucho que alguien haya comprado lo de "es que son más que en 2019".

Los culpables entonces fueron los periodistas. Ahí no acaba todo. Unos días antes fue la Federación la que se convirtió en 'enemigo' público. Anil no se presentaba a la reunión, ni tan siquiera nadie del equipo de trabajo del Valencia CF a pesar de la petición de la RFEF de que así fuera, y la entidad de Mestalla se quedaba fuera de esa última reunión. Mientras, el Betis, horas después de aterrizar en Sevilla tras caer en Frankfurt, en Europa, sí tenía allí a su presidente. Pero claro, la RFEF era la mala.

En esa línea viaja un Valencia CF que siempre ha encontrado un culpable lejos su ombligo. Incluso cuando Anil Murthy mandó callar a la afición del Valencia CF o cuando Joey se puso a bailar en el palco del Reale Arena. Y la peor noticia es vivir en ese 'día de la marmota' sabiendo que al girar la esquina habrá otra polémica mientras hay una final a 9 días. Con la gente llena de ilusión, yendo a comprar su entrada con una sonrisa de oreja a oreja pero todos con la misma sensación. Meriton es imprevisible. Un día serán los políticos, otro los periodistas, otro la RFEF, otro la afición y otro... Elige tu propia aventura. Esperemos que entre tanto ruido, la novena llegue en La Cartuja y las obras, por el bien de todos, puedan arrancar pronto.