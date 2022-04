Desde hace semanas mi gran duda es a qué se compromete el Valencia. Si los políticos le aseguran beneficios urbanísticos cuando cumplan con lo acordado y no arrancan las obras es porque Meriton no tiene pensado alcanzar lo pactado. Queda bastante claro y no tiene otra interpretación posible. De hecho, la realidad es que el Valencia CF tiene la opción de comenzar el estadio y recibir esas ayudas económicas cuando cumpla con lo firmado.

Pero uno de los grandes puntos de enfrentamiento es el del aforo. Y vaya por delante que personalmente no me parece mal iniciar el Nuevo Mestalla con menos espectadores y luego ampliarlo, pero solo en un caso: con Meriton comprometiéndose por escrito a decir cuándo y cómo va a hacer ese tercer anillo y alcanzar con el aforo pactado. Por escrito, con condicionantes y con obligaciones. Igual que con el museo, hostelería, etc. No se debería dejar ni un solo fleco abierto a la interpretación. Debe quedar claro y cerrado.