Es incomprensible que el partido de ayer contra Osasuna no fuese el último hasta la final de Copa, un flaco favor al fútbol español. Y es incomprensible también que el VAR no entrase en el penalti a Bryan, que Torró terminara el partido o que el guitarrazo de Herrera se lo ventilase con una inexistente falta de Diakhaby. Estuvo fatal Melero, de bandazo en bandazo. Y no queda más consuelo que pensar en que el próximo sábado todo será diferente, tanto el arbitraje como un Valencia al que en LaLiga le quedan seis estaciones de vía crucis. El único camino a Europa es el copero y ahí es donde Bordalás, a una sola carta, ha centrado todos los esfuerzos. Aunque es discutible que tampoco para otras cosas, que a la plantilla no le da para rotaciones resulta tan evidente como que los suplentes cada vez aportan menos, algo que hacerse de mirar. El técnico hizo bien, no obstante, en recordar que el tanteo de faltas fue de 9 a 25, pese a que tampoco debería abusar de ese discurso, sobre todo si pierde. Del VAR y su protocolo (lo de Foulquier es tan absurdo como claro) muy poco que añadir. Hasta Rubiales reconoció el pasado miércoles en València, más allá de la defensa del colectivo, que hay incongruencias complicadas de justificar y que tampoco a él le gustan. Auténtica gasolina para que la Federación siga siendo un chivo expiatorio a cuentas de la demanda y de las entradas.

IMPORTANTE PERO NO DEFINITIVO El Levante ha jugado multitud de finales y hoy tiene una más. Es posiblemente la más importante hasta el momento, aunque en ningún caso la última. En caso de salir mal no será matemático y habrá que continuar intentándolo. Y si sale bien, que es para lo que el club se ha volcado financiando los autocares, nada será tampoco definitivo. Más allá de jugar como contra el Barcelona, la clave está en enganchar un par de resultados positivos y quedarse a menos de dos partidos de la salvación. Ahí va a estar la diferencia entre las posibilidades virtuales y las reales para un equipo que todavía, y eso ya es mucho decir, sigue teniendo en su mano que lo que queda de Liga no se le haga eterno.