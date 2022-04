Me van a permitir que, esta semana, les cuente por una vez algo más personal, porque tengo dos equipos de fútbol; sí ya sé que me dirán que no es posible, y que uno no cambia nunca ni puede tener el ‘corazón partío’. Pero a mí, un profesional del derecho deportivo, que desea que todos sus clientes ganen, sí me tienen dos clubes partido por la mitad.

Uno es el Valencia CF, del que soy socio con número muy bajo, quizá por la edad, pero también porque llevo casi 33 años abonado y el otro es el Villarreal CF, al que presto servicios profesionales y ya casi emocionales, desde hace 23 años. Ahora que el primero está a punto de disputar la final de la Copa del Rey que, crucemos los dedos, espero que gane, el otro ha hecho historia, con su segunda clasificación para semifinales de la Champions League. Atrás queda el penalti fallado de Riquelme, que nos pudo llevar a la final de París, donde el Barça no fue superior al Arsenal y que el Submarino Amarillo pudo haber ganado... Pero con los síes no se hace historia. Lo que sí ha quedado para ésta son las eliminaciones de dos de los más grandes de Europa, la Juve y el Bayern, lo que, junto con la victoria del año pasado contra el Manchester United en la final de la Europa League, hace un triunvirato de cabezas cortadas con un montón de títulos nacionales y europeos. El Villarreal, que cumplirá 100 años el que viene, merece no solo un aplauso sino un aprecio especial que, además, se sostiene en muchos lugares del mundo, por su buen hacer. En Alemania, sin embargo, el entrenador del Bayern y su portero no fueron muy felices en el uso de las palabras, denigratorias para con un ‘modesto’. Pero, por la boca mueren los dos peces citados y murieron, vaya que sí, a la orilla de la semifinal de Champions, cuando se creían vencedores antes de jugar el encuentro, como con el Salzburgo al que le metieron 7 en la eliminatoria anterior. Con el permiso de los equipos de la Superliga, esa que quiere dejar de lado a los ‘pequeños’, la grandeza del fútbol no es solo la televisión, los patrocinadores y, en definitiva, el dinero, sino que subyace en esa idea de que once contra once son los que van a luchar y que cualquiera puede salir ganador. Al menos, eso es lo que se cree y lo que hace bello a este deporte, el más seguido del mundo y que estas hazañas hacen que no se debe llevar a Superligas de ricos. Me acordaba, en esos momentos, de José Manuel Llaneza, alma del club, quien me pidió, antes de ser abogado del mismo, que le ayudara a salvar una mala temporada en Segunda, donde Suso García Pitarch tenía una sanción y era un jugador vital. Conseguimos una cautelar, Suso jugó y el Villarreal se salvó. Luego, unos años más tarde, el mismo José Manuel me llamó para ser parte del club y hasta ahora. En esta cosa que se llama Linkedin, mi mujer tuvo la idea de grabarme mientras gritaba el gol de la final del Manchester, y tuvo decenas de miles de ‘visitas’, y volví a gritar el otro día, mientras en el minuto 88, Samuel Chukwueze empataba y daba el pase al submarino. Como verán, hoy me he dedicado a recordar pero nunca es malo, porque las emociones que se guardan, como grano para los inviernos, permiten sobrevivir a los peores momentos. Esperemos que el Villarreal nos dé otras dos más... Mientras, entre la lluvia y el sol que no acaba de llegar, recomiendo la lectura de ‘Noruega’, del valenciano Rafa Lahuerta. Disfruten y cuídense.