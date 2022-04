He de confesar que cuando vi a Gonçalo Guedes tendido en el suelo contra Osasuna a pesar de que el equipo perdía se me helaron las entrañas. El Real Betis es el favorito para la final por calidad y regularidad, pero un Valencia con todas sus armas tiene mucho que decir. Llegar a Europa vía Liga me parece cuanto menos complicado y aunque ganar al Villarreal es lo único que daría opciones al equipo de lucharlo, creo que llegados a este punto la carta ganadora es la de la Copa del Rey, por suponer un título y también por ser un billete a la segunda competición continental, la Europa League. Si de mí dependiese, no arriesgaría en La Carámica a ningún futbolista de la columna vertebral. Ganar pasa por que lleguen Paulista o Guedes, pero también por blindar el pasillo central con Guillamón, tener la llegada y el balón parado de Soler, el liderazgo y el carácter de Gayà o la agresividad de Alderete. Esta noche la Unidad ‘B’ debe dar la cara.