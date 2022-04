Los audios, al menos los que se han filtrado hasta la fecha, no desvelan gran cosa porque el contenido ya lo sabíamos. Al menos el fondo, aunque no la forma. Lo primero preocupaba y lo segundo indigna, con razón. Porque la sensación es que hay cierta condescendencia con todo aquello que no sea Madrid o Barcelona. Como si dar las ‘sobras’ o ese millón o dos fueran por caridad y no porque son protagonistas de pleno derecho de la competición. Me sigue enfadando que el Valencia se presentara a esa cita de Arabia Saudí cuando ya sabía que esa competición no era justa con sus participantes. Y me enfada más todavía que el resto de los participantes que han ido pasando agachen cabeza y estén de acuerdo con el circo. O todos lo mismo o no se juega.