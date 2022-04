Era tan evidente lo que iba a pasar en La Cerámica que nadie se sorprendió cuando al cuarto de hora el partido estaba sentenciado. Ningún equipo debería jugar en LaLiga a cuatro días vista de una final de Copa del Rey y anoche fue la demostración. Y es que, aunque el crimen se perpetró en verano, el Valencia CF ha sido una víctima propiciatoria. Es posible que a la plantilla le dé para más de lo que sostiene Bordalás, pero está claro que no para tanto. El técnico, guste más o menos, hace tiempo que no se ha cortado en eso. Plagado de canteranos y suplentes que en las últimas jornadas se han quedado cortos, el equipo no soportó tanta rotación. Y el Villarreal, con más jugadores y tiempo hasta la Champions, decantó la balanza por la vía rápida. Poca crónica no estaba anunciada: los groguets mantienen su candidatura vía Liga y los blanquinegros se jugarán la temporada a una carta el próximo sábado.

Cualquier interpretación dependerá del resultado y del antes y el después que supondrá para el futuro inmediato. Será un partido, por fortuna, con poco que ver respecto a los últimos y que pase lo que hay que disfrutarlo por eso de que oportunidades así no se tienen todos los días. El partido de La Cartuja ya lleva tiempo jugándose y lo va a continuar haciendo de aquí a que se pite el arranque. De la marejada que lo acompaña, la designación arbitral ha cobrado una nueva dimensión a cuentas de todo lo que ha estallado con los audios y del foco encima del conflicto entre Meriton y la Federación. Para calentar el cotarro, solo faltaba un arbitraje que fuese una nueva demostración de hasta qué punto el VAR y sus normas están cargándose el fútbol cuando venían para hacerlo justo. Fundamental Se sigue hablando en demasiados ámbitos más de la Supercopa de Arabia que de la final de la Copa del Rey, señal de lo revueltas que bajan las aguas en el fútbol español. El follón es tan gordo que exige cualquier cosa menos una patada adelante. Ya que Piqué lo único que hizo fue enredar en Twitch, a Rubiales se le exige un mensaje inequívoco. Lo merece el Valencia y todo aquel que no sea Madrid y Barcelona.