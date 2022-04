Escribe Lahuerta que «esta final parece distinta a las anteriores». Una apreciación con la que no podemos estar más de acuerdo. Salvando las distancias con la de la séptima, la de Koeman con la permanencia en juego, lo es y además mucho. Sin embargo, en el artículo más esperado en la víspera por el valencianismo, para el que el recuerdo de lo talismán que fue en 2019 sigue fresco, el autor de Noruega matiza también que «puede ser la última en mucho tiempo».

Ojalá se equivoque, pero leyéndole a él y a tantos otros que saben de lo que va esto, se trata de un riesgo que todos tenemos presente. Así que por eso, por si de verdad fuese la última vez, insistimos tanto en que hay que ganarla. Y disfrutarla, algo que no depende de nadie más, únicamente de nosotros. Sin espacio para el dilema de qué es lo mejor, y ya que lo que tenga que pasar con Lim está ligado a resultados que no son los deportivos, la Novena solo tendría efectos positivos: volver a Europa, reforzar el proyecto de cara a los baluartes (sin comentarios, por cierto, para las bombas de humo) y especialmente inocular ‘sentiment’ a todos esos aficionados a los que con el estribillo de Tardor hemos vuelto a dedicar a nuestra portada.

Ellos son, en efecto, los que nos hacen grandes... Los que viajan en motocarro, los que se han cortado el pelo a lo Viola con la senyera, los que como los Guillamón vuelven a Sevilla con el mismo orgullo que hace tres años, los que se muerden las uñas pensando en Hernández Hernández, los que no duermen porque Paulista no saltó ayer al césped. Todos, amunt!

Aún se puede

Este jueves cobró una nueva dimensión que el segundo penalti contra el Barça no quisiera lanzarlo. Pero las lágrimas de Morales tienen que secarse rápido. Al mejor jugador de la historia del Levante, junto al resto del equipo, no le queda otra que resetear y continuar intentándolo. Queda una jornada menos y es más difícil, pero no imposible. Hasta que lo sea, el único motivo para llorar sería no intentarlo. Así que ánimo al Comandante y a los granotas. Esa cabeza bien alta.