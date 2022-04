Se podía saber y se podía esperar. Vaya por delante que no creo en las conspiraciones judeo-masónicas, pero rechina y mucho que el elegido para dirigir la final sea Hernández Hernández. La designación en sí ya es una provocación al Valencia CF. El mismo árbitro por el que el club calificó de «robo» su actuación en el Bernabéu en las redes sociales. De los 20 árbitros de Primera, quitando andaluces y valencianos, es inadmisible que no haya otra opción. Más bien parece un plan urdido por Berlín y El Profesor para asaltar la Fábrica de Moneda. La solución era tan fácil como evitar que un árbitro señalado por uno de los finalistas se lleve el premio a juzgar el futuro de un club, que necesita Europa como el comer, más allá del título. Así es más difícil creer en el estamento arbitral, precisamente por el mismo motivo que Rubiales y Piqué parecen no entender: por limpieza de la competición o que al menos lo parezca. Desde ya, me pongo a rezar a San VAR.