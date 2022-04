Sevilla, miles de valencianistas por las calles, agua como si no hubiera un mañana, nervios como si fuera la primera vez. No conoces a muchísimas de las personas con las que te cruzas, como tampoco a los coches que te adelantan o adelantas. Pero cuando se ve el escudo, amigo, ahí no es que nos conozcamos, es que somos familia. Sonrisas cómplices, puños apretados haciendo fuerza, claxons haciendo ruido del bueno. Hoy es un día de esos que recuerdas toda la vida, porque aunque desde 1995 llevamos unas cuántas, no jugamos finales con tanta facilidad como la imaginería pueda llegar a pensar.

Llevo con la piel de gallina desde el viernes. Hemos hecho el trayecto dos veces, y creo que mi hija ha escuchado la canción de Bombai más de 40. Y confieso que no me canso de escucharla. Historias de miles de valencianistas de camino, esos que ahora somos familia, que van contando cuándo salen, cómo van, en el momento que llegan… y siempre es una alegría para cualquiera de nosotros leerlo. Porque somos del Valencia, y somos familia. Todos hemos mamado este club desde que nacimos, de nuestros abuelos y de nuestros padres, y no somos del Valencia porque ganemos, sino que somos porque somos. Sin condiciones. Porque el valencianista de cuna, el que siente el hierro, ese lo es por encima de todo y de todos, y no piensa más que en su equipo, en empujar para ganar, en volver a escribir otra página de la historia con la que no cuenta nadie. En la que sólo creemos nosotros. Daría mucho por escribir como Rafa Lahuerta o Vicent Chilet, que como dijo una vez el director de SUPER son Aimar. Yo soy Mista, porque alguien tiene que meter las que genera el talento. Pero ellos, como yo, como todos los que nos vamos a ver en Sevilla y en casa, cuando nos veamos durante este día, seremos familia, nos miraremos como tal, y cuando el Valencia marque un gol, nos daremos un abrazo como si nos fuera en ello la vida. Pararía el tiempo, no sólo por el hecho de poder ganar, sino para recordar que la fuerza de este club es su gente. Unida. Amunt y que sea una noche más para la historia.