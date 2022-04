El penalti de Miranda dio paso a las lágrimas en cada rincón de La Cartuja. Las del Betis, de felicidad, a unos palmos del asiento de prensa en el que nos sentábamos los periodistas. Las del Valencia, de dolor, tras un golpe que no merecía ninguno de los presentes en esos asientos que llenaron mucho antes que sus ‘rivales’ en la grada. La novena tendrá que esperar después de tenerla a once metros de distancia, pero los valencianistas que invadieron Sevilla no tienen nada de lo que lamentarse. Se dejaron todo y más. En el centro de la ciudad durante la mañana de la final y la noche anterior. En la Fan Zone durante la tarde. Con las zapatillas llenas de barro, la ropa empapada en lluvia y sin dejar de gritar ni un solo segundo. El recibimiento al autobús y el ánimo a la salida del túnel de vestuarios hizo temblar los cimientos de un estadio que a pesar de tener mayoría bética tuvo color naranja y blanquinegre.

La primera reacción al gol de Borja Iglesias fue la de dejarse la voz con el ‘sí se puede’. De ahí al gol de Hugo Duro. Tocó en Hugo Duro. Pero el ‘19’ se quedó sin la Copa que merecía. En los penaltis. Como más duele. Con un fallo de un jovencísimo Yunus Musah que no tenía consuelo. Tampoco una afición que, eso sí, sacó fuerzas para aplaudir a los suyos con lágrimas en los ojos después de perder una final que cerró la noche más allá de las 01:00. Con el equipo y el cuerpo técnico vacíos tras habérselo dejado todo. Con la grada del Valencia CF vaciándose poco a poco y Joaquín levantando la Copa ante los suyos. Qué cerca estuvo la novena. Qué cerca estuvo la Copa.