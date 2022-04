El día antes de la final del Mundial de 2014, el escritor argentino Hernán Casciari tomó la más sabias de las decisiones. Consciente del profundo dolor que podría sentir si Argentina perdía la final ante Alemania, decidió dejar su columna escrita de antemano explicando que el terrible dolor por la copa perdida le iba a impedir en los días siguientes al partido hacer algo más que «cagar, dormir y estar triste». Nunca hubo crónica posterior.

Qué difícil hablar de lo de La Cartuja sin ser valencianista. Aunque la derrota no me haya amargado la vida, como a Casciari y a más de un buen amigo que habitualmente se pasa por estas páginas. Pese a ello, intento predicar en el extranjero las bondades (y sainetes) un club asombroso cuando te lo logran explicar. Me he tirado años defendiendo en casa por qué me considero hincha del Eintracht Frankfurt ante mi familia, repleta de culés. El Camp Nou me dio la razón, del mismo modo que Sevilla sirvió para mostrarle a mis amigos por que el Valencia es un sentimiento que merece mucho más. Mi novia, que apenas puede diferenciar al Madrid del Barça, me preguntó que en qué clase de festival andaban metidos mis amigos valencianos. Fue difícil explicarle que aquello era Sevilla y no Valencia.

Como en un chiste malo, me junté con un catalán, dos italianos y una estadounidense y les intenté explicar que, aunque ninguno le teníamos mucha fe, ahora Mamardashvili ha mostrado todo para ser un portero de Champions. Les convencí de que Giorgi nos iba a salvar, que iba a parar tres penaltis en la tanda. Intentando disimular que los partidos del Valencia no son siempre así de broncos, peleando por lograr colar algún jugador ché en el imaginario colectivo de mis amigos, en el que posiblemente era el primer partido del Valencia que veían en años. Sin ser aficionado valencianista, pocas veces he ido más con el murciélago que el sábado y mi primo Juan se encargó de bajarnos a la tierra. No fastidió por los colores, sino por el gafe.

El consuelo, que llega cuando el tiempo tiene la ocasión para sanar la herida, es haber estado. El mismo Casciari siempre alaba la virtud de llegar vivos al séptimo partido en el Mundial, sinónimo de que tu selección se ha metido en las semifinales. El Valencia jugó ocho partidos en Copa y, mientras esto sea recurrente, la ilusión irracional del valencianismo renovará el fuego de un club que constantemente se balancea sobre el alambre. Ser segundo, igual que ser tercero en tiempos de Llorente y Emery, es poco consuelo para una afición que pone un título por encima de todo. A Cañizares, sin ir más lejos, le costó un enganchón por Twitter preferir un adiós de Meriton a los cuatro capitanes alzando la Copa al cielo de Andalucía. Un debate estéril, que refleja el sentir de una afición tan pasional como irracional. En Mestalla, un título es más sagrado que echar al peor presidente de la historia del club y tiene cierto sentido: más vale caer de pie que caer en la irrelevancia en la que Meriton se empeña en meter a la afición más volcánica de España.