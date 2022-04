En un fútbol ultra musculado económicamente y con una lógica más propia de los traspasos entre franquicias NBA estos casos cada vez más son los menos. Año tras año hay menos ejemplos de jugadores que sienten la camiseta como propia allí donde juegan. Compromiso, profesionalidad… llámenlo como quieran, pero cada vez hay menos Gayà o Soler. No hace falta ser oriundo en el que juegas o haber pasado toda tu vida en las inferiores, aunque ayuda. Este año los cedidos han cumplido una premisa necesaria y que ha sido vital para los éxitos que se han alcanzado este año. Desde el primer día Duro y Alderete demostraron su responsabilidad para con el escudo que visten. Se han dejado la vida y se sienten en casa. Menos tiempo que ellos pero Bryan e Ilaix también han entendido dónde venían. Pese al declive deportivo de los últimos cursos, València sigue siendo una plaza atractiva. No deja de ser un club histórico. Acertar a la hora de hacer un grupo que se identifique con su club es fundamental para hacer equipo y crear una base. El sentimiento de pertenencia no está de más y es imprescindible para cuando el fútbol exige un extra como en una final. Bravo por ellos porque se han sentido un valencianista de cuna más.