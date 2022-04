Perdón, de entrada, por no ser optimista con el futuro más próximo. Por imaginar un final de liga en el que el Valencia no consigue entrar en Europa. Por ver cómo muchos clubes sí logran ese objetivo y esos equipos hace no tanto estaban lejos, muy lejos, de una institución como el Valencia. Una entidad tan grande como la de Mestalla ha normalizado ser el noveno equipo de LaLiga en los últimos tres años. Y digo ha normalizado a pesar de que hay muchos valencianistas que luchan contra Meriton y Peter Lim, pero todavía noto presiones que exigen ser optimistas. Mi pregunta es con qué. Claro que todos desean lo mejor para el Valencia. Ojalá a Meriton le diera por acabar el estadio, a pesar de que sus promesas ya han demostrado no cumplirse. Tres años tarde llegan y es que no hay que olvidar que prometieron tenerlo para el centenario. Y más allá del Nuevo Mestalla... ojo con el mercado. Normalizar perder a Guedes. Y también Carlos Soler... ¡En qué han convertido al Valencia CF!