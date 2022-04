Aunque a priori sobre el papel parezca un duelo ciudadano descafeinado, nada más lejos de la realidad. Todavía queda mucho en juego y no solo la dignidad de mandar en la ciudad hasta el próximo Derbi, que ojalá sea de aquí a unos meses, lo contrario sería la consumación del descenso granota. Mestalla acoge un partido en el que el Valencia debe aprovechar para borrar el dolor más reciente de la final de Copa. Cicatrizar y empezar a mirar otra vez hacia adelante. Dejarse llevar en este caso no suena tan bien. Porque aunque por difícil que sea la empresa, el Valencia no puede permitirse renunciar a luchar por estar lo más arriba posible. Clasificar a Europa puede ser una quimera, pero los millones por quedar en uno u otro lugar no son baladí ante otro verano complicado en el plano económico. Lo mismo para el Levante, la salvación parece lejana, pero el simple hecho de mantener viva la llama ya es un ejercicio de fe que merece la afición granota. No es un Derbi más.