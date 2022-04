Apunto de afrontar el último mes de competición, las lágrimas de Morales fueron las lagrimas de muchos levantinistas tras la derrota frente al Sevilla. Es duro que tanto el Comandante como Roger, que tanto y tanto han dado al club, hayan sido protagonistas por haber errado unos penaltis que se han convertido en inesperados enemigos y cómplices de un descenso. Pese a eso, son futbolistas que uno siempre quiere en su equipo, y su gen granota está fuera de toda duda.

Con sólo cinco jornadas por delante, el porcentaje de éxito, el que lleva a la salvación, es muy bajo. Creo firmemente en las palabras de Lisci cuando dice que sus jugadores no van a bajar los brazos. De verdad pienso que no son declaraciones de cara a la galería pese a que también asumo, y él también, que cada comparecencia después de una derrota es una tarea ardua, áspera, en la que revitalizar la moral granota no tiene apenas recorrido.

El equipo ha demostrado que quiere (me niego aún a decir que «ha querido») pero la enorme cantidad de trabas externas e internas han cavado un foso del que nunca se ha salido. Pensar en un puntaje europeo en la segunda vuelta sonaba tan ambicioso como poco creíble, y no sólo no se ha llegado a esos guarismos, sino que los puntos no merecen una calificación más allá de lo discreto.

Las lesiones se han unido a esa plaga de infortunio. No contar durante las semanas claves son los dos jugadores que iban a marcar la defensa como Mustafi o Martín Cáceres han pesado. Perder el factor diferencial de De Frutos ha quitado esa capacidad de lo imprevisible que podía tener el equipo. Metería en el saco los problemas de Roger, que le han impedido estar en las últimas citas. Mención aparte a otros casos como el de Campaña, que toca enmarcarlo en otro contexto, aunque eso será mas adelante.

A todo esto hay que aderezar esas decisiones que han lastrado en el tiempo y en los resultados. Desde la apuesta sin fe por Paco López a la elección de Javier Pereira y al posterior descalabro del propio entrenador y de la cúpula deportiva. Demasiado mal estaba yendo aquel bucle de jornadas sin ganar para encima echarse más y más tierra encima.

Y en este momento de cierta resignación llega el derbi frente al Valencia. Un partido que debería ser ilusionante, con algún pique que otro, con el gusanillo de ganar al vecino por primera vez en su casa pero que llega ubicado en una situación agónica para el Levante y de depresión en el Valencia tras no poder levantar la Copa del Rey. El choque capitalino apenas alumbra y deberán ser los jugadores de Lisci los que tengan que darle algo de brillo, por una cuestión de supervivencia.

La famosa ‘germanor’ aparece como una palabra más bonita que real. El Levante sabe que no debe esperar ningún favor de nadie porque además su rival no está en disposición de hacerlo. Mestalla es uno de esos campos inhóspitos para el levantinismo y en el que como mucho ha podido rascar algún empate. Nunca ha conseguido llevarse el botín completo. Un traspié dejaría el margen de error casi a cero, sería el final. Los cálculos para pensar en llegar con vida ante la Real Sociedad pasan de manera innegociable por hacer lo que nunca se ha hecho en la historia, no hay mejor momento que ahora.

El gesto de sufragar parte de las entradas por parte del club y los jugadores hay que ponerlo también en valor. Es un gesto que al margen de lo económico muestra cierto grado de empatía con un seguidor que sufre y padece los efectos de un año falto de alegrías deportivas y que pese a eso ha seguido haciendo kilómetros como la última visita a Granada, que ha organizado recibimientos pese a las muchas trabas y dificultades con las que se encontró en la previa ante el Sevilla, y que ha entonado el «Sí se puede» con lo poquísimo que se le ha dado. Con ellos, siempre hasta el final.