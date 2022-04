«Seguir consolidando el proyecto actual». «Seguir construyendo un equipo competitivo y del que sus aficionados se sientan orgullosos». No son frases sacadas de contexto ni nada parecido. Son palabras del comunicado de ayer de Meriton para salir al paso de una información y la realidad es que más allá de desmentir la misma, esas frases dejan con gran preocupación en el cuerpo. Si creen que hay que seguir «consolidando el proyecto» es que Meriton no ha entendido nada.

Y si lo dice sin creer lo que está explicando es aún peor. Tampoco tiene sentido que Peter Lim, Murthy y cía aseguren que hay que «seguir construyendo un equipo competitivo». Sí habría sido honesto decir que hay que mejorar y mucho una plantilla que es la novena mejor en España en los últimos tres años. Un drama teniendo en cuenta la grandeza de una entidad que hace no tanto se ‘enfadaba’ por no exigirse más que una tercera plaza. Meriton no tiene ni idea de cómo de grande es el Valencia.