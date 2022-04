El futuro de Bordalás, qué pasará con Guedes y Soler, cómo será el mercado de fichajes, qué pasará con el Nuevo Mestalla... Son muchas las preguntas y pocas, algo habitual en la era Meriton, las respuestas. Al único al que se le puede preguntar, sin ejercicios de propaganda como el de Kiat Lim hace unos días, es a Bordalás y el entrenador alicantino llega hasta donde puede. Primero porque no quiere desvelar nada sobre el próximo curso con cinco partidos todavía en el horizonte, segundo porque existen dudas y tercero porque tampoco quiere generar ningún incendio. Y eso que el club no lo pone fácil. Este mismo jueves aseguraba en un comunicado que quería "seguir consolidando el proyecto", pero poco o nada tiene que ver consolidar el proyecto del cuarto mejor equipo en la historia de LaLiga con asumir que su posición es la novena o décima año tras año. Por eso, la exigencia debe ser la primera piedra, Bordalás lo sabe y sus palabras en rueda de prensa han sido una buena prueba de que o se aumenta el nivel en todos los ámbitos o es imposible competir para volver a acercarse a la Champions League.

El aficionado del Valencia no encuentra explicación a cómo se ha llegado a este punto. En lo deportivo y en lo social. En la clasificación o en el Nuevo Mestalla con obras sin arrancar. En sorteos de entradas con 'juegos' y tres comunicados para explicar lo que el Valencia no se atrevió a explicar en un primer momento. Meriton llegó entre aplausos de una afición que pensaba en un magnate implicado y que había prometido, a través de sus altavoces, hacer un equipo competitivo. Una plantilla con potencial para ser campeón y ser un ejemplo a nivel europeo. O al menos eso era lo que vendía. También 'finiquitar' las obras antes del año del Centenario. Tres años después, Peter Lim es incapaz de presentar un proyecto en condiciones, al menos de inicio, y ve cómo el aval no pasa el corte del IVF. Y eso que 80 millones llegan del fondo CVC. ¿Qué sería del Nuevo Mestalla si no llega a aparecer LaLiga Impulso? ¿Cómo iba el Valencia CF a acabar el estadio si no es por Tebas? Este viernes, en la rueda de prensa previa al Derbi, Bordalás espetaba una frase que debe hacer reflexionar a Meriton: "Estoy a gusto... pero hay muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar. Indudablemente". El dardo está claro por parte de un entrenador al que se le prometió una reunión con el propietario en diciembre, pero el técnico sigue esperando.

Por eso, las palabras del entrenador son las de una afición que además no ha visto a un Bordalás contundente. "No voy a hablar de si sigo o no. Solo me preocupa el presente. Tengo un año más de contrato y hablar del futuro cuando estamos inmersos en la competición... Me preocupa el futuro del Valencia, no el mío", ha explicado. En definitiva, el Derbi llega con cinco jornadas por delante y un mercado de verano que generan cierta preocupación. Y no es para menos.