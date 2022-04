La lucha intestina que se lleva a cabo entre los grandes clubes y la UEFA no es novedosa, y ya he escrito mucho sobre ello, pero cada semana, o casi, llegan nuevas propuestas, a modo de partida de ajedrez a distancia, para ver quién se lleva el gato al agua.

Ahora, la UEFA ha propuesto, ya para 2024, un nuevo esquema para la Champions League que, aparte de aumentar de 32 a 36 el número de equipos en la fase de grupos, remite a un criterio «histórico» (sic) para que dos clubes, de momento, se clasifiquen de manera directa para dicha fase.

No ha explicado aún cuales son los criterios históricos, que podrán ser los puntos UEFA acumulados, pero ¿desde cuándo? ¿Se tomarán en cuenta solo los datos de la Champions y no de la extinta Copa de Europa?, ¿Se le dará más valor de puntos a quien haya sido campeón de su liga o a todos los clasificados deportivamente de igual forma? Y así se me ocurren tropecientas preguntas a los mandamases europeos.

Y, claro está, este privilegio para privilegiados, perdónenme la redundancia, pero el caso lo merece, no ha caído nada bien en clubes de la llamada ‘clase media’. Así, un club histórico como el Eintracht de Frankfurt, que tumbó al FCB, y es tan antiguo como éste (1899), declaró que no aplicar criterios y méritos deportivos estrictos sería menoscabar a quienes han conseguido sus plazas en el terreno de juego.

Pero, esa élite que la UEFA va a nombrar, como he dicho, no sabemos cómo exactamente, es casi seguro la misma que compone/componía la Superliga, con lo que los ‘uefescos’ quieren contentar a aquella, dándole una ‘seguridad’ de participación y, por ende, de ingresos económicos asegurados. Pero, ¿dónde se parará esto? Quizá los dos clubes serán luego 4 u 8 o los 12 superligueros…

Si de eso se trata, con aumentar el número de clubes en la fase de grupos, asunto solucionado… Sin embargo, no será así de fácil. Veremos primero si se aprueba, aunque parece que está muy avanzada la nueva reglamentación, si bien los criterios permanecen secretos.

Ahora bien, ¿dónde se va a parar el buenismo de la UEFA para mantener contento al personal? A ese personal en concreto, es obvio… Se comenzó con la Liga de Campeones, donde no todos eran campeones, lo que ya es un eufemismo que no deja de molestar intelectualmente, luego con más dinero, después con más partidos, más competiciones, etc…

¿Es pues esta la puntilla final para que todos estén contentos? No, ni de lejos, por lo que veamos cuánto pueden luchar los clubes de la ‘clase media’, no contra los ‘históricos’ sino cómo puede la UEFA componer con estos últimos para que les dejen tranquilos unos años o temporadas más. Ese es y será el devenir cotidiano en el futuro.

No sabemos cuál será la posición de la ECA, la asociación europea de clubes, que debe decir algo, aunque los que la dominan son, justamente, la élite, por lo que su postura va a ser crucial y, no es sino un mero pensamiento mío, podría llevar a una escisión entre los históricos (o que pretenden serlo) y los demás. Me recuerda el famoso G-30 de la liga española… A vigilar…

Recomendación

En fin, basta de divagaciones, pero otro frente más se abre en la guerra soterrada por el poder y el dinero que envuelve el fútbol, aquí europeo, pero también lo es a nivel mundial, aunque esta es otra historia que se merecerá, en su momento, otro artículo. Mientras, disfruten del último libre de Javier Cercas, ‘El castillo de Barba Azul’, una panoplia de las formas de ser del hombre que cuesta digerir, por real, pero que es necesario enfrentar. Disfruten y sigan cuidándose.