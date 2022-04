Ni fue el Derbi más emocionante, ni tampoco el más trepidante. De hecho el duelo ciudadano se resolvió con un reparto de puntos que sirve de bien poco a los dos. El Valencia demostró pronto que ya se ha rehecho del varapalo de la Copa. La actitud del equipo y el once de Bordalás evidenciaron que la plantilla quiere competir hasta el final, pero una nueva oportunidad para recortar al Villarreal se quedó en la orilla con otro partido que no pudo cerrar y ya van... Tampoco remató la faena el Levante. Los granotas demostraron orgullo y corazón, pero la remontada no se dio y el punto sumado no sirve para seguir alimentando la esperanza levantinista de disputar la permanencia hasta el último minuto de Liga. Hasta Figueroa Vázquez se quedó con el trabajo por hacer. Más allá de la expulsión de Gayà, que nadie entiende, tras revisarla en el VAR, pudo hacer lo mismo con Son en la segunda mitad, pero no. No hay quien entienda estos arbitrajes.