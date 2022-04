Ni el Levante ganó en Mestalla, y eso que jugó la tira con uno más, ni el Valencia ganó los seis puntos seguros de todas las temporadas. Se cumplió lo más sagrado de la tradición en un Derbi que, casi cuando nadie contaba con ello, finalmente lo fue con todas las letras. Uno que por desgracia y a menos que ocurra un milagro no se repetirá la próxima temporada. No lo hará al menos en LaLiga, que en la Copa nunca se sabe, pero el punto desde luego se antoja insuficiente para llegar a ningún lado... Al Valencia no le alcanza ni para la Conference, aunque nadie la ha tenido nunca en la boca, y al Levante ni para abandonar el farolillo. El resultado fue desde luego lo más insulso de un partido de rivalidad y con altas dosis de polémica tras el que el equipo de Bordalás se queda donde estaba, en tierra de nadie, y el de Alessio en puertas de consumar matemáticamente un descenso que cayó a plomo realmente el día que se escapó vivo el Barcelona. El Derbi de ayer, sin embargo, al menos deja mimbres de cara al futuro, en especial un pique que podría haber sido más sano, empezando por la torpeza supina del cartel y acabando por lo que estaba cantado, que al final se cogiese fuerte el «a segunda, oé». Una gran parte de la culpa, aunque tampoco toda, la tuvo un arbitraje tan atroz como el de Figueroa Vázquez.

REFLEXIÓN La expulsión inexplicable de Gayà, consecuencia del absurdo del VAR elevado a la máxima potencia, fue el plato estrella junto al indulto a Son. Con razón que se enervara Bordalás, el único una vez más que levantó la voz denunciando «una corriente contra el Valencia» y contra él mismo, algo en lo que no le falta razón. Se llevó la suyo hasta su colega del Levante, al que volvió a tirarle al cuello en sala de prensa, si bien a Alessio hay que reconocerle la valentía de no pasar de puntillas nunca. Fue la coletilla para un partido con sabor a último a pesar de que aún queden cuatro para irse de vacaciones. Será el momento, además en ambos bandos, para hacer cambios y poner remedio a una deriva que los tiene a los dos lejos de donde tendrían que haber estado.