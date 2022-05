Qué malo era Guille Franco. No es una valoración objetiva, es pura tirria. Probablemente el primer futbolista al que recuerdo haber incluido en mi lista negra. Siempre recordamos a la legendaria delantera del Villarreal de 2006, con Riquelme y Forlán y tendemos a olvidar que no eran un dúo sacapuntos, sino más bien algo parecido a la peli de ‘El bueno, el feo y el malo’ y con el sitio de cada uno bien definido en mi cabeza. A diferencia de sus compañeros en ataque, al Guille nunca le cantaron me-xi-ca-no ni le suplicaron «¡invente, Guillermo, invente!».

Recuerdo el ver el Villarreal-Arsenal en un bar, maldiciendo al mexicano por cada ocasión marrada hasta el fatídico penalti de Juan Román. Cada vez que la tenía Franco se generaba en la sala el mismo murmullo que cuando tu equipo saca mal un córner en el tiempo de descuento. Un chismorreo generalizado, pues en 2006, por mucha semifinal de Champions que pudiera jugar el Submarino, el Valencia seguía siendo el rey de la Comunitat. El Valencia venía de las dos finales, del doblete. El que se preparaba para jugar en el mejor estadio del mundo. Éramos del Villarreal como habíamos sido del Alavés que casi le levanta una UEFA al Liverpool, del Superdépor que amargaba a Milan o Real Madrid o como seríamos del EuroGeta que burreó al Bayern de Múnich.

Con el paso de las temporadas, el adorable ‘equipo filial’ se volvió un incordio. El Valencia seguía dominando, pero por el camino el Villarreal se convirtió en el equipo más asiduo de la historia de la Europa League, con un de golpes duros al murciélago por el camino. A más de uno se nos amargó el día de Reyes cuando vimos que el Valencia se dejaba remontar un 0-2 en Copa en apenas 45 minutos de pasión en el todavía Madrigal. O el simbolismo de aquel doblete de asistencias de Soldado en Mestalla para meter al Villarreal en Champions ante el moribundo Valencia de Ayestarán, en tierra de nadie.

En poco más de 15 años, la rivalidad Valencia-Villarreal ha dejado de ser un David contra Goliat para que el aficionado neutral no tenga muy claro quién es el equipo filial de quién, como reza el famoso cántico. El Valencia ha dejado de frecuentar los lugares donde el Submarino empieza a forjar su gloria. Meriton hace tiempo que no pelea por fichar los jugadores que ahora brillan en La Cerámica. No será para siempre, claro. El propio Villarreal se habría cambiado por el Valencia hace no tanto e incluso pisó Segunda en una temporada que empezó jugando en Champions, cosas del fútbol. Pero la capital del fútbol castellonense mira a la cara al Valencia CF, sin necesidad de celebrar derrotas ajenas para calentar un derbi.

El Villarreal es para el Valencia todo lo que el Levante no ha podido ser. Conozco a más de un valencianista de cuna que vivirá con más intensidad todo lo que pase en La Cerámica a partir de las 21 que el insulso derbi que tan solo un cartel hecho con Paint y las teorías conspiranoicas sobre los arbitrajes han logrado avivar. El Villarreal ya ha ingresado en el imaginario blanquinegre en el selecto club que integran Atlético o Sevilla, equipos indignos de ganar una Copa de Europa antes que el Valencia. Ojalá en vez de Gerard Moreno jugara el Guille Franco.