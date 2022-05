El fútbol, como siempre, tiene distintos relatos. Una tanda de penaltis te puede meter en Europa y darte un título y al mismo tiempo puede arrebatarte la opción de terminar el curso de una manera decente.

Pero más allá de si la pelota entra o no, hay historias que no tienen dos relatos distintos. No después de ver cómo Anil Murthy salía con una sonrisa de oreja a oreja contestando con el mayor de los optimismos pero de nuevo sin explicar demasiado.

La pregunta de ‘con ATE o sin ATE’ la esquivó. Cómo no. Pero más allá de esa anécdota me preocupa que en una semana en la que la entidad saca comunicados por aquí y por allá, el Valencia aún no le ha explicado a los aficionados a qué se compromete con el estadio.

Es una de las grandes incógnitas. Porque entiendo que si quiere todos los beneficios urbanísticos será porque sí cumple con algo de los firmado en su día. No es con el aforo, al menos de inicio. Y sabiendo como se las gasta Meriton a saber cuándo terminaría el tercer anillo.

Ese es el problema. Las autoridades hacen bien tendiendo la mano pero al mismo tiempo exigiendo que todo esté firmado y muy claro. Que Lim llegó comprometiéndose a terminar el estadio para el centenario. Y aquí estamos esperando.