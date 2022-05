Pasos atrás en lugar de hacia adelante. Así están las cosas en el Valencia cuando han transcurrido dos semanas desde la final de Copa con la que se acabó la temporada. Ninguna de las incógnitas se ha resuelto. Al contrario. Cada vez son más. Y ni siquiera las que en principio parecían claras se despejan. Es el caso, por ejemplo, de los Hugos, ambos en el alambre. Mientras que con la renovación de Guillamón no hay luz verde que valga de momento, a la opción de compra de Duro le quedan nueve días. Y es que, como el perro del hortelano, Lim ni vende ni invierte ni decide ni deja que sus empleados en València lo hagan por él. Un grave problema y una realidad peligrosamente asimilada cuando la lógica invitaba a tomar decisiones rápidas aprovechando la coyuntura favorable, básicamente asegurarse a los capitanes y confirmar a Bordalás. Pero no. Igual que sigue ocurriendo con el estadio, donde no hay avances, más de lo mismo hasta que Lim levante o baje el pulgar.

La última final Hay una diferencia entre la final de hoy con todas las que el Levante ha jugado hasta ahora y es que esta vez sí que puede ser de verdad la última. La permanencia pasa por cuatro victorias consecutivas empezando por la Real Sociedad. Y aunque suene un poco a lo que suena, eso no debe quitar para que el Ciutat disfrute y arrime el hombro, incluso con independencia de la repercusión de los puntos en juego. Con o sin descenso, el club granota tiene que afrontar cambios, muy profundos. Y estas jornadas, además de para apurar el milagro, son una oportunidad también para separar el polvo de la paja. Es decir, ver quién sí y quién no se merece según qué cosas. Aunque la mayoría de las cartas están marcadas, nunca se sabe. Y Miñambres, mientras tanto, tomando nota. Agridulce Un día después del doble chasco del equipo masculino contra la Virtus, título y Euroliga, la Fonteta celebró el pase a la final de la Liga Femenina Endesa, que significa también que el Valencia Basket formará parte de la máxima competición internacional la próxima temporada. ¡Enhorabuena!