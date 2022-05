Meriton tiene una capacidad de autodestrucción que asusta. Son especialistas en crear problemas de la nada. No hacen distinciones. Los tienen con los entrenadores, con la afición, con las instituciones, con los medios de comunicación, con los jugadores, con todos. Hasta con el pobre Guillamón. Lo que ha pasado con Hugo es de juzgado de guardia. Vale que se arreglará, vale que se acabará haciendo porque el Valencia quiere y el futbolista todavía más, pero no costaba nada tener una pizca de tacto con el canterano y firmar una renovación que estaba pactada a mediados de marzo y que Lim se encargó de parar desde Singapur. Lo peor es que lo comunicó semanas antes de la final de Copa. ¡Antes de La Cartuja! No creo que sea la mejor manera de reforzar a un jugador. Y no entiendo los motivos. Porque su continuidad no supone una gran desembolso. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca hay tiempo para renovar? ¿Por qué todo se lo deja para el final? ¿Por qué siempre llegan tarde? Pasó con Ferran Torres y pasa ahora. Mientras el Valencia se lo lleva pensando este año con Gayà, Soler y Hugo, el Betis ya ha renovado a Pellegrini, Canales, Borja Iglesias, Fekir, Álex Moreno, Rodri, Guardado, Edgar y Bravo. ¡A nueve! Y así todo.