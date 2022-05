Me cansó demasiado el relato que se vendió desde Bilbao durante las semifinales de Copa del Rey. Curiosamente, la época en la que más críticas ha recibido el conjunto de Bordalás por su dureza este curso fue esa en la que se cruzó por el camino el Athletic de Marcelino.

Este sábado en rueda de prensa se preparó poco más que un interrogatorio a José Bordalás, quien no se ‘achicó’. Me preguntó por qué tiene tanta fuerza el Athletic y ese discurso que los pupilos de Marcelino han mantenido desde la fecha.

Porque hablan de la dureza del Valencia CF pero si en Copa un jugador mereció ser expulsado fue Dani García, si en Copa un jugador cometió penalti y no se pitó fue Vivian sobre Hugo Duro, si en LaLiga un jugador mereció ser expulsado fue Dani García, otra vez él, por una agresión sin balón, y si hay una acción que pudo ser roja y no se volvió a emitir fue la amarilla a Yeray. ¿De eso no hablan en Bilbao?