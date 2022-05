En unas circunstancias diferentes seguro que otro gallo cantaría, pero en las actuales no debería existir ni la más remota duda. Bordalás se ha ganado empezar la próxima temporada siendo el entrenador del Valencia CF. Punto. No hay discusión y así lo confirma la encuesta entre nuestros lectores, convencidos la mayoría de que ese va a ser finalmente el desenlace.

Sin embargo, si Bordalás debe quedarse no es tanto porque tenga contrato en vigor como porque las dos partes, la del club y la suya, estén absolutamente seguras de que es lo mejor para ambas. Lógicamente también para el equipo. Aunque son demasiadas las cosas que por desgracia se han normalizado en los últimos tiempos, todo tiene un límite. Y, tal y como están las cosas, es del todo reprobable que nadie haya confirmado sin ningún género de dudas la continuidad del entrenador. Ese entrenador que se ha quedado a un penalti de ganar la Copa a pesar de haber sufrido el más absoluto de los ninguneos por parte de Lim desde finales del año pasado.

Ese que, más allá de lo que es muy mejorable, ha sido capaz de darle un relato al Valencia en el momento en el que nadie era capaz de escribir dos renglones seguidos. Jugar al gato y al ratón no es lo que corresponde. Así que ni tuits, ni Don José Bordalás ni padreos. No es de puertas hacia afuera sino hacia adentro, y para eso ya fue la toma de contacto de hace unos días, cómo hay que arreglar las cosas. El técnico se ha ganado igualmente el derecho a apretar porque, aunque tiene su parte que perder, no es él quien está en desventaja, así que bienvenido todo lo que pueda arañar. El discurso de frenar la deriva de deterioro es el que toca y el que todo el valencianismo suscribe.

De hecho, es una suerte haber dado con un profesional tan comprometido en este sentido. Un tipo con carácter que ha sido capaz de ganarse el favor general sin ser alguien simpático ni infalible, tan solo hablando de fútbol y del Valencia que todos tenemos en mente. Hay un proyecto en marcha que sería absurdo que volviese a quedarse a mitad. No se puede normalizar que pase otra vez.