Arbitro, ¡la hora! Así estaba gran parte del valencianismo ayer en Mestalla. La afición se ha desconectado ya de una temporada que, pese a la final de Copa, vuelve a terminar en fracaso. Otro curso sin Europa y con un verano por delante, que francamente, da pavor. Las palabras de Bordalás tras el Betis no hacen más que avivar el temor a que el proyecto deportivo vuelva a apuntar al desastre. El hilo entre el banquillo y Meriton vuelve a tensarse con la compra de Hugo Duro. Al menos ese regusto dejan las manifestaciones del técnico en las que reconoce que nadie se puso en contacto con él para conocer su opinión sobre el fichaje. Otra evidente señal de alarma más aún si es antes de iniciar el proyecto. Eso es, dando por hecho que Bordalás continuará una temporada más. Una circunstancia que no es baladí para disipar o no los posibles nubarrones veraniegos. Más allá de cómo se ha fraguado el fichaje, que Duro siga en Mestalla por ese precio es una decisión lógica, ya no buena o mala, al menos con sentido común. Olvidada la exigencia de un club como el Valencia CF, que al menos haya un mínimo de coherencia.