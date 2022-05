Prandelli, Javi Gracia, Marcelino, Bordalás... Meriton siempre encuentra culpables y si el último de esa lista no sigue apostará por una nueva figura con un final ya escrito. Un adiós enfadado con la entidad y con Peter Lim. También con Anil Murthy, un actor principal que es capaz de presentarse a reuniones con el Ayuntamiento sin papeles y seguir pensando que su plan por el Nuevo Mestalla no tiene fisuras. Con uno desde Singapur y el otro desde Valencia, Mestalla está viendo a una entidad histórica acostumbrarse a ir por la zona media como Pedro por su casa. Porque la bala de la final de Copa del Rey se perdió y ahora, unas semanas después, es tiempo para arrancar la maquinaria.

Bordalás ha hecho cosas mal, sí, pero Meriton no puede apuntar de nuevo hacia el banquillo como lo ha hecho en el pasado. Tampoco a la plantilla. Porque seguro que apuntará a Soler si el futbolista termina no renovando. De eso no hay duda tampoco. Igual que apunta a los políticos con las obras del nuevo estadio. El día a día se ha convertido en insoportable para una afición que no merece tantas preguntas y tan pocas respuestas. Porque aunque hay comunicados para cosas banales y sin sentido, para lo verdaderamente importante Meriton siempre guarda silencio.