El partido contra el Espanyol importa y mucho. No desde el punto de la clasificación, pero sí desde el orgullo del escudo. Y no es populismo. Lo que pasó ante el Betis no puede repetirse en los dos próximos partidos. Por muchos motivos, el primero de ellos porque la gente no se lo merece. La afición está cansada y lo mínimo es darle un final ‘tranquilo’. Los jugadores son la otra parte de la ecuación que, lejos de ser cómplices de la propiedad, son víctimas. Lo dieron todo en la Copa y las fuerzas les llegaron hasta donde les llegaron en LaLiga Santander. ¿Se podría haber hecho más? Sí, pero la realidad es que la plantilla ha dado la cara y ha conseguido conectar con la grada en todo momento. Más allá incluso de altos y bajos competitivos. Con Bordalás sucede algo parecido. El entrenador ha tenido lagunas en ciertas cosas pero está fuera de dudas su trabajo en global. Y la peor noticia sería que este verano Meriton precipitara un nuevo cambio en el banquillo.