Anil Murthy tenía los días contados en el Valencia CF. Desde hoy, todavía más. SUPER ha tenido acceso a unas conversaciones del presidente que pueden (deben) marcar un antes y un después para él. En los próximos días le escucharemos hablar de su dueño Peter Lim. De momento, la primera entrega sirve para comprobar cómo habla en privado de su entrenador y sus capitanes. Qué fácil es echar la culpa de todo a José Bordalás. Y qué fácil es tirarle los muertos de la mala gestión del club y hasta poner en duda su planteamiento en la final de Copa. Lo de Gayà y Carlos Soler no tiene nombre. A Gayà le invita a salir porque reconoce que este verano va a fichar «poco» y va a bajar considerablemente el nivel competitivo del equipo. Más grave es lo de Soler. El presidente estaría dispuesto a utilizar a parte de la prensa para tirarle a la afición encima si no lo vende como quiere. Gayà y Carlos quieren al Valencia como a su vida, pero se merecen un trato mejor. Un respeto. No tienen porqué aguantar más a Meriton. El valencianismo lo entendería. Porque la afición tiene claro dónde está el problema. Y más lo tendrá esta semana cuando escuche a Anil sin filtros. Sin censura. Sin futuro. Mestalla hablará ante el Celta.