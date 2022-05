Desde el domingo no se me va de la cabeza Miguel Ángel Corona. En sus conversaciones, Anil Murthy hace dos reflexiones opuestas sobre la figura del director deportivo y las dos lo dejan en mal lugar. Primero, con que «en el plan estratégico no hay director deportivo» y luego con que la única solución a la situación del Valencia CF pasa por fichar «un muy buen director deportivo con el del Sevilla». El comunicado lanzado por el club no hace mucho respaldando a su secretaría técnica queda ahora en papel mojado y deja a Corona en una posición muy delicada, obligándole a decidir entre el camino de la dimisión o el de seguir ostentando un cargo de acción muy limitada y con todos los movimientos supeditados al visto bueno del máximo accionista. Él sabrá lo que le dicta su conciencia, pero lo que queda claro es que Meriton no le valora como el líder para acometer la remodelación de la plantilla. Yo lo tendría claro, me iría con los pies por delante.