Siempre se ha dicho que el hombre es el único animal que cae dos veces con la misma piedra y parece que los gestores del Valencia están dispuestos a dar por bueno este refrán. ¿No han soportado ya mucha presión los canteranos en esta última etapa de devaluación deportiva? Las palabras de Anil Murthy, obstinado en apostarlo todo a la Academia, me inquietan. ¿Con solo media temporada cogiendo rodaje ya le quieren dar el lateral a Jesús Vázquez, que todavía puede aprender muchas cosas de Gayà antes de asumir esa responsabilidad? Vamos hacia una temporada delicada y de escasos recursos, con una plantilla que va a debilitarse y que necesitará una dosis extra de oficio para no pasar apuros. Un servidor ha seguido al Mestalla durante nueve años y no es sospechoso de querer cortar la promoción del talento, todo lo contrario, pero lo mejor para su crecimiento es dar el salto poco a poco y progresar enderezados de la mano de referentes en el vestuario y el terreno de juego.