Anil Murthy siempre se siente por encima de todo y de todos. Lo que nadie esperaba es que también fuera capaz de cuestionar la capacidad de gestión de su jefe. Eso en Singapur y en España es sinónimo de problemas en el trabajo. ¿Resistirá el presidente a la última entrega de audios de SUPER? Peter Lim, como siempre, tiene la última palabra. Continúe o no en el cargo, Anil ha tocado fondo. Su continuidad es insostenible. Todo son incendios. A cuál mayor. Con el entrenador, los capitanes, las instituciones, la afición y el barrio de Benicalap. ¿Será capaz de mirar a los ojos a todas esas personas? Hoy le toca dar la cara en Paterna. A ver cómo le explica a Gayà y Soler que los ha ofrecido al Barcelona a sus espaldas. A ver cómo le explica a Carlos lo del chantaje de los 100.000 euros. A ver cómo le explica a Bordalás que su planteamiento en la final no fue el mejor. Ya nadie se fía de él. Ya no puede engañar a nadie. Se quede o no, su tiempo en el Valencia se ha acabado.